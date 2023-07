Post will elsässisches Transportunternehmen übernehmen

Bern – Die Schweizerische Post beabsichtigt, das Logistikunternehmen Portmann Gestion SAS aus Sausheim bei Mülhausen (Frankreich) zu übernehmen. Sie hat ein Kaufversprechen unterzeichnet. Das Familienunternehmen Portmann beschäftigt rund 790 Mitarbeitende. Mit der Übernahme möchte die Post ihr engmaschiges Logistiknetz erweitern und ihren Firmenkunden in der Schweiz und im benachbarten Ausland bessere Transportlösungen bieten, insbesondere aus und nach Frankreich. Die Übernahme ist für Herbst 2023 vorgesehen.

Portmann wurde 1946 gegründet und beschäftigt heute rund 790 Mitarbeitende an 17 Standorten in Frankreich, an drei Standorten in Luxemburg und an einem Standort in Polen. Die Firma Portmann verfügt über eine Flotte von über 400 Lastwagen und ist schwerpunktmässig in Frankreich tätig. Sie ist eines der wichtigsten Transportunternehmen zwischen Frankreich und der Schweiz und bereits heute ein Logistikpartner der Post.

Die Portmann Gestion SAS würde bei einer Übernahme weiterhin unter dem bisherigen Namen und der bisherigen Marke auftreten. Das Unternehmen bliebe am Markt eigenständig als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Schweizerischen Post tätig. Sämtliche Mitarbeitenden würden übernommen und zu den gleichen Bedingungen wie bis anhin beschäftigt. (mc/pg)

Schweizerische Post

Portmann Gestion SAS