Precious Woods steigert Umsatz und erhöht Profitabilität

Zug – Precious Woods hat im Geschäftsjahr 2021 einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 54.3 Millionen erzielt, 17,6 % mehr als im Vorjahr. Der Ertrag vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg um 9.3 Mio auf EUR 15.1 Millionen. Der Erfolg vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei EUR 10.7 Millionen, EUR 8.8 Millionen höher als im Vorjahr. Das Nettoergebnis betrug EUR 4.7 Millionen nach -2.2 Millionen 2020. Die Werte von EBITDA und EBIT beinhalten Erhöhungen der Biomassenbewertung von EUR 4.1 Millionen bzw. EUR 0.9 Millionen in 2020.

Im Jahre 2021 erreichte Precious Woods einen Nettoumsatz von EUR 54.3 Millionen. Dieser erhöhte sich um 17.6 % gegenüber dem Vorjahr (EUR 46.2 Millionen). Der Währungseinfluss bezifferte sich auf -1.4 %, die Mengen- und Volumensteigerung betrug 5.6 % und die Verschiebungen aus dem Preis-/Produktemix beeinträchtigten den Umsatz um 3.1 %. Neu hinzugekommen ist der Umsatz aus dem Stromverkauf in Brasilien von EUR 1.7 Millionen.

Die Durchschnittspreise wurden beeinflusst durch einen erhöhten Anteil lokal verkaufter Produkte in Brasilien und durch Anpassungen des Furniersortimentes in Gabun. Die Preissteigerung beim Schnittholz lag um einige %-Punkte darüber, dank einer guten Marktsituation. Der Betrieb in Brasilien erzielte eine Umsatzsteigerung von EUR 1.8 Millionen oder 13.3 %. Precious Woods Gabon erreichte eine Umsatzsteigerung von EUR 4.5 Millionen oder 14.3 %. Der Handelsumsatz mit Rund- und Schnittholz aus Europa erhöhte sich und lag mit EUR 3.4 Millionen 38.0 % oder EUR 0.9 Millionen über dem Vorjahr.

In Brasilien lag das Erntevolumen bei 160 300 m3 Rundholz und damit 15 % tiefer als im Vorjahr. Im Sägewerk wurden 162 400 m3 Holz verarbeitet, 1.3 % weniger als im Vorjahr. Die Ausbeute konnte erneut gesteigert werden. Daraus resultierte eine um 3.5 % höhere Schnittholzproduktion von total 39 600 m3 (Vorjahr: 38 300 m3).

In Gabun lag das Erntevolumen 2021 bei 233 700 m3, was eine Reduktion von 6.6 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet (Vorjahr: 250 100 m3). In den Sägewerken in Bambidie wurden 149 000 m3 und damit 14.7 % mehr Rundholz verarbeitet. Die Schnittholzproduktion betrug 53 500 m3 (Vorjahr: 44 600 m3).

Margenentwicklung

Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) lag bei EUR 15.1 Millionen und damit EUR 9.3 Millionen über dem Niveau des Vorjahres (EUR 5.8 Millionen). Dies bedeutet eine EBITDA-Marge von 27.7 % (Vorjahr: 12.5 %). Durch die Bilanzierung der Biomasse in Brasilien entstand in 2021 ein Effekt von EUR 4.1 Millionen (Vorjahr EUR 0.9 Millionen).

Finanzergebnis

Mit EUR -2.8 Millionen lag das Finanzergebnis leicht unter dem Vorjahreswert von EUR -3.0 Millionen. Zum Jahresende betrug die Nettoverschuldung EUR 42.2 Millionen, EUR 0.3 Millionen höher als im Vorjahr (Vorjahr EUR 41.9 Millionen). Der Währungseffekt lag mit EUR -0.2 Millionen praktisch auf dem Vorjahresniveau von EUR -0.1 Millionen.

Der Nettogewinn betrug EUR 4.7 Millionen gegenüber einem Vorjahresverlust von EUR 2.2 Millionen. Die positive Entwicklung nach dem ersten Halbjahr hielt an. Die Auftragsbücher sind bereits gut gefüllt und dies stimmt uns zuversichtlich für das erste Halbjahr 2022.

Der Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit erhöhte sich um EUR 0.1 Millionen und lag bei EUR 6.0 Millionen. Die Veränderung des Working Capitals betrug EUR -5.4 Millionen. Die Investitionen in Sachanlagen beliefen sich auf EUR 2.3 Millionen. Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf EUR -4.3 Millionen.

Ausblick 2022

Die erreichten, operativen Fortschritte in den vergangenen Jahren haben die Basis für die Weiterentwicklung von Precious Woods gelegt. Die strategische Zielsetzung beinhaltet die Vergrösserung unserer bewirtschafteten Waldflächen in Brasilien und in Gabun. Zudem wollen wir in die Wertschöpfungstiefe investieren und damit mehr Marge generieren. Wir erwarten in 2022 eine gesteigerte Rentabilität aus dem Basisgeschäft in Gabun und ein hohes, jedoch tieferes Betriebsergebnis in Brasilien gemessen an 2021. Dies ist ausschliesslich dem Wechselkurseffekt geschuldet, nachdem die Währungen EUR und USD stark nachgelassen haben. Die Marktsituation schätzen wir als sehr gut ein, da sich Bauen mit Holz gegenüber Stahl und Beton positiv auf die Klimaziele auswirkt und dies nach der Klimakonferenz vermehrt in den Fokus geraten ist. Wir erwarten eine erfreuliche Entwicklung und ein positives Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr.

Generalversammlung am 19. Mai 2022

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung findet am 19. Mai 2022 im Volkshaus Zürich statt. Die Einladung zur Generalversammlung wird zusammen mit der vollständigen Traktandenliste und den Anträgen des Verwaltungsrates am 29. April 2022 im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB sowie auf der Precious Woods Website publiziert. (Precious Woods/mc)