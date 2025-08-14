Relief Therapeutics erzielt leicht weniger Verlust im ersten Halbjahr

Genf – Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics hat im ersten Halbjahr 2025 leicht weniger Verlust geschrieben. Die liquiden Mittel erhöhten sich gegenüber Ende 2024.

Die gesamten Einnahmen verringerten sich auf 1,5 Millionen von 5,7 Millionen Franken im Vorjahr, heisst es im Halbjahresbericht vom Donnerstag. Der Umsatzrückgang sei in erster Linie auf den Wegfall von einmaligen Lizenzeinnahmen im Vorjahreszeitraum sowie auf ein schlankeres Vermarktungsmodell und die frühere Monetarisierung von Lizenzgebühren zurückzuführen, hiess es in der Mitteilung. Der Rückgang habe aber durch anhaltende Kosteneinsparungen aus dem Jahr 2024 ausgeglichen werden können.

Die externen Verkaufs- und Vertriebskosten wurden in Höhe von 0,2 Millionen angegeben. Im Vorjahr hatte Relief hier Kosten in Höhe von 0,4 Millionen Franken ausgewiesen. Auch die Personalkosten wurden auf noch 2,7 Millionen gesenkt (Vorjahr 3,5 Mio). Die Ausgaben für externe Forschung und Entwicklung waren mit 0,6 Millionen ebenfalls etwas tiefer.

Unter dem Strich konnte damit der Verlust etwas weiter eingedämmt werden. Er belief sich auf 4,5 Millionen Franken nach 4,6 Millionen Franken im Vorjahr. 2023 lag das Minus noch bei 56,5 Millionen.

Die zur Verfügung stehenden Barmittel lagen per Ende Juni bei 12,5 Millionen Franken (Ende 2024: 10,7 Mio). Sie dürften den Betrieb bis Ende 2026 sichern, so Relief.

In den kommenden Monaten werde sich das Unternehmen auf die Weiterentwicklung wichtiger klinischer Programme konzentrieren, heisst es im Bericht. So werde etwa der Abschluss einer Studie zum Wirkstoff RLF-ODO32 erwartet. Zudem würde die IND-Zulassung für RLF-TD011 sowie die Durchführung der geplanten NeuroX-Transaktion weiter vorangetrieben. (awp/mc/ps)

Relief Therapeutics