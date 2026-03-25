Repower ernennt Michael Roth zum neuen CEO

Brusio – Der Verwaltungsrat des Bündner Energieunternehmens Repower hat Michael Roth zum neuen Chef ernannt. Er soll die neue Funktion am 1. Juni 2026 übernehmen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Roth leitet seit vier Jahren den Geschäftsbereich Produktion und Netz bei Repower. Vor seinem Eintritt bei Repower war er neun Jahre Direktor der Engadiner Kraftwerke und zuvor zehn Jahre beim Elektrizitätswerk der Stadt Zürich tätig, zuletzt als «Head of Production & Trading».

Roth folgt auf Roland Leuenberger, der zum selben Zeitpunkt das Präsidium des Verwaltungsrats der Axpo übernimmt. Die Nachfolgeregelung für die Leitung des Geschäftsbereichs Produktion und Netz bei Repower wurde eingeleitet. (awp/mc/pg)