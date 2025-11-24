Rieter gibt sich eine neue Konzernstruktur

Winterthur – Rieter ist zuversichtlich, alle behördlichen Genehmigungen zum Kauf der Division «Barmag» vom Mitbewerber Oerlikon noch vor Jahresende zu erhalten. Deshalb verpasst sich der Industriekonzern auf Anfang 2026 eine neue Konzernstruktur.

So werden die Divisionen «Machines & Systems» und «After Sales» zusammengelegt, wie Rieter am Montag mitteilte. Diese heisst dann «Short-Staple Fiber» und wird von Alexander Özbahadir geleitet.

Ferner werde Roger Albrecht neu für die Division «Components and Technology» verantwortlich sein. Ferner werde Barmag als Division «Man-Made Fiber» in den Rieter-Konzern integriert. Diese wird unverändert von Georg Stausberg geführt, der Einsitz in die Konzernleitung nimmt.

Für den Bereich «Components and Technology» wird neu Roger Albrecht verantwortlich sein, erklärte Rieter weiter. Der bisherige Components-Chef Serge Entleitner scheide aus der Konzernleitung aus und werde Rieter bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2027 bei verschiedenen Projekten unterstützen. (awp/mc/pg)