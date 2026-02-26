Rieter gibt sich nach roten Zahlen neue Ziele

Winterthur – Der Textilmaschinenhersteller Rieter hat 2025 wie angekündigt tiefrote Zahlen geschrieben. Nach der Übernahme der Oerlikon-Textilmaschinensparte Barmag gibt sich das Unternehmen neue Ziele und geht dabei von drei Szenarien aus.

Der Winterthurer Konzern litt auch 2025 unter einer Auftragsflaute. Es trafen lediglich Aufträge mit einem Wert von 703,4 Millionen Franken ein, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das waren 3 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Erwartungen der Analysten wurden damit aber immerhin leicht übertroffen.

Beim Umsatz resultierte ein Rückgang von 20 Prozent auf 685,1 Millionen. In der Folge resultierten beim EBIT mit -43,9 Mio und beim Reinergebnis mit -63,4 rote Zahlen. Für die Aktionäre gibt es keine Dividende.

Das Unternehmen hatte solche Resultate in Aussicht gestellt. Die Spinnereien investieren seit mehreren Jahren nur sehr zurückhaltend, zuletzt wegen der von US-Präsident Donald Trump verursachten Unsicherheiten.

Drei Szenarien für Mittelfristziele

Gleichwohl hat Rieter mit der Anfang Februar abgeschlossenen Übernahme von Barmag einen grossen Schritt gewagt. Nun hat sich das Unternehmen erstmals zu den Zielen geäussert.

Im laufenden «Übergangsjahr» 2026 peilt Rieter einen Umsatz von 1,3 bis 1,5 Milliarden Franken an und eine EBIT-Marge im Bereich von 0 bis 3 Prozent. Der Ausblick reflektiere die Integration von Barmag sowie bereits angekündigte Restrukturierungsmassnahmen. Die Finanzierung der Gruppe sei zudem vollständig gesichert.

Mittelfristig stellt Rieter drei Szenarien auf – je nach Marktumfeld. Bei einem Low-Szenario erwartet Rieter Umsätze von rund 1,4 Milliarden Franken und eine EBIT-Marge von 2 bis 5 Prozent. Bei einem Mid-Szenario Umsätze von rund 1,8 Milliarden Franken und eine EBIT-Marge von 5 bis 8 Prozent. Und bei einem High-Szenario sollen die Umsätze 2,2 Milliarden Franken und die EBIT-Marge 8 bis 11 Prozent erreichen.

In den neuen Zielen beinhaltet ist eine «vorläufige Synergieannahme von mindestens 20 Millionen Franken». Ein Update zur Realisierung dieser Synergien soll mit den Halbjahreszahlen folgen. (awp/mc/ps)