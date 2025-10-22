Rieter senkt Umsatzziel und erwartet rote Zahlen

Winterthur – Die Nachfrage nach den Textilmaschinen von Rieter hat im dritten Quartal zwar auf tiefem Niveau etwas angezogen. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr wurde gleichwohl gesenkt, und es zeichnen sich rote Zahlen ab.

Rieter hat seit Anfang Jahr Bestellungen mit einem Gesamtwert von 559,3 Millionen Franken an Land gezogen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht einem Rückgang um 11 Prozent. Im dritten Quartal allein wurden immerhin Aufträge über 203,9 Millionen verzeichnet.

Das ist zwar ein Fortschritt, aber keine wirkliche Belebung. Die Marktlage sei weiterhin gekennzeichnet von Zurückhaltung der Kunden aufgrund der handelspolitischen Unsicherheiten, so das Communiqué. Es gebe zwar ein steigendes Interesse an Neumaschinenprojekten. Viele Kunden hätten jedoch nun ihre Investitionsentscheide ins Geschäftsjahr 2026 verschoben.

Dadurch verzögere sich auch die Umsatzrealisierung, so Rieter. Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten um gut ein Fünftel auf 457,7 Millionen, im dritten Quartal allein wurden lediglich 121,5 Millionen verbucht. Der Bestellungsbestand beträgt nun 590 Millionen.

Mit den Zahlen dürfte das Unternehmen die Markterwartungen deutlich verfehlt haben. So hatte etwas der Analyst der ZKB einen Auftragseingang von über 600 Millionen und einen Umsatz von deutlich über 500 Millionen erwartet.

Nur noch 700 Millionen Umsatz

Das Umsatzziel für das laufende Jahr wurde nun gesenkt. Demnach peilt Rieter 2025 (ohne die zur Übernahme stehende Barmag) nur noch rund 700 Millionen an. Bislang waren es rund 750 bis 800 Millionen gewesen.

Die bereinigte EBIT-Marge (ohne Restrukturierungs- und Übernahmekosten) soll aber weiterhin am unteren Ende der Spanne von 0 bis 4 Prozent zu liegen kommen. Unter dem Strich zeichnet sich laut den Angaben allerdings ein Verlust ab. Dafür verantwortlich seien unter anderem zusätzliche Restrukturierungskosten und Kosten im Zusammenhang mit der Barmag-Übernahme.

Die Übernahme der Oerlikon-Tochter Barmag ist derweil auf Kurs. Der Vollzug ist weiterhin für das vierte Quartal 2025 geplant. (awp/mc/pg)