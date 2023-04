Robert Aebi Landtechnik vertreibt vollelektrischen Rigitrac SKE 40￼

Regensdorf – Die Robert Aebi Landtechnik AG – bekannt als Schweizer Importeur von John Deere-Landtechnik – erweitert ihr Produkt-Portfolie durch den vollelektrischen SKE 40 Traktor und den Vertrieb der E-Rigitrac Traktoren an die Öffentliche Hand sowie für Sportplätze,Golfplätze und Flugplätze.

Gemeinsam wollen Robert Aebi und Rigitrac den Traktoren-Markt im Kommunalbereich weiter entwickeln. «Der Traktor SKE 40 Electric von Rigitrac überzeugt durch Innovation, gewohnte Made-in-Switzerland-Qualität und seine funktionellen Bedienung», erklärt Jürg Schwab, Verkaufsleiter Turf der Robert Aebi Landtechnik AG. «Als erster elektrischer Kommunal-Traktor ist der Rigitrac SKE 40 Electric Pionier in diesem Marktsegment und erfüllt die Nachhaltigkeitsansprüche der heutigen Zeit.»

In Italien gebaut

Der SKE 40 Electric wurde von Rigitrac in Küssnacht SZ entwickelt. Für die Serienfertigung suchte sich Rigitrac aber den italienischen Landtechnik-Hersteller Goldoni als Partner, der wiederum zum belgischen Baumaschinen-Hersteller Keestrack gehört. (Die Grüne/mc/hfu)