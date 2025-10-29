Roche baut für 500 Millionen neues Forschungsgebäude in Basel

Basel – Der Pharmakonzern Roche baut seinen Hauptsitz in Basel weiter aus. Für 500 Millionen Franken wird bis 2029 ein neues Forschungs- und Entwicklungsgebäude für die Beschleunigung der Medikamentenentwicklungen errichtet. Am Mittwoch ist der Grundstein dafür gelegt worden.

Der sogenannte Bau 12 von Herzog & de Meuron solle als Schnittstelle zwischen früher Forschung und Entwicklung dienen, teilte Roche am Mittwoch mit. Der 72 Meter hohe Neubau wird eine Gebäudefläche von 32’200 Quadratmetern aufweisen. Er soll ab Ende 2029 Platz für bis zu 450 Forschende bieten.

Bau 12 sei ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Vision von Roche für den Standort Basel, liess sich Standortleiter Jürg Erismann in der Mitteilung zitieren. Die Investition von 500 Millionen Franken sei ist ein klares Bekenntnis zu Basel. Gemäss Mitteilung hat Roche seit 2015 rund acht Milliarden Franken in seine Schweizer Standorte investiert. (awp/mc/pg)