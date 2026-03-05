R&S nach Umsatzsprung auch mit markantem Gewinnsprung für 2025

Sissach – Der Transformatorenhersteller R&S hat im Geschäftsjahr 2025 den Gewinn markant gesteigert. Gleichzeitig lag die operative Marge wegen der starken Umsatzexpansion unter dem Niveau von 2024.

Das Unternehmen habe den operativen Gewinn nach einem starken vierten Quartal deutlich steigern können, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der EBITDA belief sich auf 86,7 Millionen Franken nach 67,5 Millionen im Vorjahr, während die entsprechende Marge bei 20,9 nach 23,9 Prozent im Jahr 2024 zu liegen kam.

Bereinigt um einen einmaligen Vorsteuergewinn von 1,8 Millionen Franken aus dem Verkauf des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Schaltergeschäfts Ende Dezember 2025 hätte die Marge 20,5 Prozent betragen. Unter dem Strich blieb ein um 41 Prozent gestiegener Reingewinn von 58,1 Millionen Franken.

Um knapp ein Drittel senken konnte R&S die Verschuldung. Die Nettoverschuldung betrug Ende 2025 noch 62,9 Millionen Franken. Der Verschuldungsgrad im Verhältnis zum operativen Gewinn (EBITDA) reduzierte sich auf 0,7, nach 1,3 ein Jahr zuvor.

Bereits seit Anfang Februar bekannt sind weitere wichtige Kennzahlen: R&S hatte Anfang Februar einen Umsatzanstieg um 47 Prozent auf 414,8 Millionen Franken sowie einen um 56 Prozent gestiegenen Auftragseingang von 476,8 Millionen Franken gemeldet. Der Auftragsbestand erreichte mit 325,7 Millionen Franken einen Rekordwert. Die stärkeren Zahlen sind auf mehr organisches Wachstum und die Übernahme von Kyte Powertech zurückzuführen, die den ausgewiesenen Umsatz deutlich erhöhten.

Auch die geplante Dividende für 2025 von 0,50 Franken je Aktie – unverändert zum Vorjahr – wurde bereits bestätigt.

Eine neue Prognose für 2026 gibt es nicht. R&S hatte erst im November seine mittelfristigen, über drei Jahre dauernden Wachstumsambitionen etwas zurückgeschraubt, gleichzeitig waren die Prognosen für die operative Marge etwas defensiver formuliert worden. R&S begründete die Reduktion mit fehlenden Installationskapazitäten bei einem Teil der Kunden. So rechnet R&S mit einem organischen Umsatzwachstum von 8 bis 12 Prozent sowie einer EBITDA-Marge von 19 bis 21 Prozent pro Jahr.

Die letzten Details des Ergebnisses und den Jahresbericht 2025 wird R&S nach den nun erfolgten zwei Trading Updates am 8. April vorlegen. (awp/mc/ps)

R&S