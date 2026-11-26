Neuenburg – Im Schweizer Landgüterverkehr hat die Schiene weiter an Boden verloren und einen historischen Tiefstwert erreicht. Verantwortlich für den Rückgang waren insbesondere Probleme beim alpenquerenden Transitverkehr.

Die Transportleistungen auf dem Schienennetz verringerten sich 2025 gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig legten die Gütertransporte auf der Strasse um 2,7 Prozent zu. Dadurch sank das Schienentotal auf 9,1 Milliarden Tonnenkilometer, während die Strasse 16,9 Milliarden Tonnenkilometer erreichte. Zuletzt verzeichnete die Bahn 1999 tiefere Werte.

Ausschlaggebend für die Abnahme auf der Schiene war der Transitverkehr, welcher um 8,7 Prozent einbrach. Zahlreiche Baustellen, namentlich auf der deutschen Rheintalstrecke, verursachten Zugausfälle und Verspätungen.

Zudem wirkte sich laut dem BFS die schwache Konjunktur in Deutschland und Italien negativ auf den alpenquerenden Verkehr aus. Zuwächse im Binnen-, Import- und Exportverkehr waren derweil zu gering, um diesen Rückgang aufzufangen.

Im Strassengüterverkehr wickelten schwere Fahrzeuge mit über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht wie Lastwagen 95 Prozent der Transporte ab. Sie legten auf Schweizer Strassen 2170 Millionen Kilometer zurück. Ausländische Schwerfahrzeuge fuhren 456 Millionen Kilometer, wobei Lastwagen aus Deutschland mit 87 Millionen Kilometern die grösste Distanz verbuchten.

Bundesrat will Gegensteuer geben

Unlängst gab die Landesregierung bekannt, die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene voranbringen zu wollen. Betriebsbeiträge des Bundes für den unbegleiteten kombinierten Güterverkehr sollen deshalb erst ab 2030 zurückgefahren und bis 2035 ausbezahlt werden.

Für die Jahre 2027 bis 2030 schlägt der Bundesrat jährliche Beiträge von rund 59 Millionen Franken vor. Ab 2030 sollen die Beiträge von Jahr zu Jahr sinken. Er möchte zudem, dass das Parlament seine Anträge beschleunigt behandelt, um die Neuerungen bereits im Lauf von 2027 einführen zu können. (awp/mc/pg)