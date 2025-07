Schlatter rechnet unter anderem wegen Wechselkursen mit Halbjahresverlust

Schlieren – Die Schlatter-Gruppe spricht eine Gewinnwarnung aus. So sieht der Maschinenbauer in der Stahl- und Bauindustrie keine Anzeichen für eine Erholung. Zudem belasteten geopolitische Spannungen, die US-Zölle und der starke Franken das operative Ergebnis, teilte Schlatter am Mittwoch mit.

Konkret erwartet das Unternehmen einen geringen Umsatz im Bereich der Anlagen zur Herstellung von Armierungsgittern sowie ein leicht positives operatives Ergebnis. Das Konzernergebnis wird hingegen negativ ausfallen. Der Verlust ist auf tiefere Wechselkurse zurückzuführen, wodurch die Bilanzpositionen in Fremdwährungen am Standort Schlieren an Bewertung einbüssen. Dies führe zu einem hohen Finanzaufwand.

Für das Gesamtjahr bleibt das Unternehmen aber zuversichtlich. So werde im zweiten Halbjahr eine Ergebnissteigerung erwartet und für das Gesamtjahr ein positives Konzernergebnis. Bisher hatte Schlatter für 2025 mit einem tieferen Umsatz, aber einer Steigerung des Betriebsergebnisses (EBIT) gerechnet.

Die Halbjahreszahlen will Schlatter am 14. August veröffentlichen. (awp/mc/pg)