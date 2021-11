Schweiz ist unter den Top 5 im Wohlstands-Ranking

Arbonia setzt sich neue Mittelfristziele

In der Division «Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik» (HVAC) strebt die Gruppe bis 2026 einen Umsatz von rund 800 Millionen Franken bei einer EBITDA-Marge von über 12,5 Prozent an. Für die Division Türen wird in fünf Jahren ein Umsatz von 725 Millionen angepeilt.