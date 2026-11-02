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Schweizer Detailhandel legt auch im September zu
Schweiz

Schweizer Detailhandel legt auch im September zu

Schweizer Detailhandel legt auch im September zu
Preisbewusstsein und ein selektives Konsumverhalten dürften den Wettbewerbsdruck in der Schweiz erhöhen. (Pexels)
Von moneycab

Neuenburg – Der Schweizer Detailhandel hat im September erneut zugelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte nominal um 1,0 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Real, also ohne Preiseffekte, lag das Plus bei 1,6 Prozent.

Für Rückenwind sorgten erneut die Tankstellen, deren Erlöse infolge anhaltend höherer Ölpreise deutlich anzogen. Der Detailhandel ohne die Tankstellen stagnierte nominal (real +0,9%), während der Detailhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren gar eine Abnahme des nominalen Umsatzes von 0,9 Prozent (real -0,4%) verbuchte.

Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden. (awp/mc/pg)

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