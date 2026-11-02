Liom zeigt miniaturisierte Technologie zur Glukosemessung

Pfäffikon SZ – Das Gesundheitstechnologie-Startup Liom stellt am 5. November erstmals öffentlich sein stark verkleinertes System zur nadelfreien Glukosemessung vor. Es soll in einem tragbaren Gerät kontinuierliche Messungen über die Haut ermöglichen. Die Markteinführung ist für 2028 geplant.

Die Liom Health AG öffnet am Donnerstag, 5. November, von 12 bis 17 Uhr ihre Labore in Pfäffikon für den Liom Day. Das Unternehmen will dabei öffentlich demonstrieren, dass seine Technologie zur nichtinvasiven Glukosemessung so weit verkleinert werden konnte, dass sie sich in ein am Handgelenk tragbares Gerät integrieren lässt. Das Wearable soll 2028 auf den Markt kommen, Vorbestellungen sollen gemäss LinkedIn-Profil ab 2027 möglich sein.

Bei der Vorführung wird Liom das miniaturisierte System einem grösseren Laborgerät gegenüberstellen, das mit dem bei früheren klinischen Studien eingesetzten Gerät vergleichbar ist. Nach eigenen Angaben ist die neue Technologie 300-mal kleiner und erreicht einen zwölfmal höheren Lichtdurchsatz als das Vergleichssystem.

Am Liom Day nehmen neben Gründer und CEO Leo Grünstein auch Marc Maurer, ehemaliger CEO des Sportartikelherstellers On, die Biochemikerin und Autorin Jessie Inchauspé (Glucose Goddess) sowie die Wissenschaftler Jürgen Popp und Lutz Heinemann teil. Sie sprechen über die Technologie, ihre Anwendungsmöglichkeiten und das Marktpotenzial.

Die Veranstaltung findet bei Liom an der Talstrasse 35 statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte können über die Veranstaltungsseite eine Teilnahme anfragen. Die Anmeldung wird vom Veranstalter geprüft und muss bestätigt werden. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc)