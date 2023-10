Schweizer Health-Tech-Startup CARE ernennt Kay Oswald zum CEO

Zürich – CARE, das Schweizer Startup für evidenzbasierte Präventivmedizin, holt Kay Oswald als CEO an Bord. Mit der Ernennung des international erfahrenen Managers und Unternehmers legt CARE einen weiteren wichtigen Grundstein für seine Expansion im US-Markt.

Kay Oswald stösst von Technogym, einem international führenden Anbieter von Ausrüstung und Digitaltechnologie im Fitnessbereich, zu CARE. Als CEO USA verantwortete er bei Technogym das Amerika-Geschäft des Unternehmens. Bei CARE übernimmt der 45-jährige Deutsche die Führung des rund fünfzigköpfigen Teams mit Mitarbeitenden in der Schweiz und den USA. Kay Oswald wird seinen Fokus auf den Aufbau des Nordamerika-Geschäfts richten. Die Position des CEO wird bei CARE erstmalig besetzt. Bislang wurde die operative Leitung des Geschäfts von den beiden Gründern Ertan Wittwer und Ion Haab verantwortet.

Langjährige Erfahrung im Aufbau von erfolgreichen Consumer und B2B Brands in den USA

Kay Oswald verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau und der Führung von erfolgreichen Consumer und B2B Brands in den USA, Europa und Asien. Frühere Stationen seiner Führungslaufbahn waren unter anderem der Kleingerätehersteller KitchenAid sowie der US-Vorreiter für Zahnschienen Smile Direct Club. Bei letzterem verantwortete Kay Oswald als President of International die Expansion in 13 Märkte und war massgeblich an den Vorbereitungen zum IPO beteiligt. Zudem ist er Investor und Mitgründer bei verschiedenen Startups im Health-, Fitness- und Fintech-Bereich. Kay Oswald ist diplomierter Kaufmann und absolvierte ein Executive MBA-Studium an der Northwestern University, Kellogg School of Management Hong Kong Campus (HKUST), sowie ein Executive-Programm an der Stanford Graduate School of Business in den USA. Er wird seine Stelle als CEO von CARE per Anfang Januar 2024 antreten.

CARE Gründungsinvestor Ertan Wittwer sagt: «Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Kay Oswald als CEO die Entwicklung von CARE voranzutreiben. Mit seiner fundierten Kenntnis des US-Markts und internationalen Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Marken wird er eine tragende Rolle beim Ausbau unseres Geschäfts spielen. In der personalisierten Präventivmedizin sind die USA der weltweite Vorreiter. Gemeinsam mit Kay Oswald werden wir das dort vorhandene Marktpotenzial für CARE erschliessen.»

Zahl der Mitglieder in den USA soll 2024 auf 5’000 steigen

Die Expansion in den USA folgt auf die erfolgreiche Lancierung von CARE in der Schweiz, bei der das Unternehmen sieben Monate nach dem Start bereits einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von einer Million Franken verbuchen konnte. Für Januar 2024 plant CARE die Eröffnung des ersten US-Stores in Miami. Bis Ende 2024 sollen weitere Niederlassungen in den USA dazukommen und die Zahl der Mitglieder auf 5’000 steigen. Diesen bietet CARE innovative Dienstleistungen im Bereich der personalisierten Präventivmedizin. Die im Abo angebotenen Services beinhalten umfassende Check-ups mit detaillierten Blutanalysen sowie ein fortlaufendes persönliches Coaching durch qualifizierte Fachpersonen. Mitglieder werden durch die eigens entwickelte CARE App fortlaufend unterstützt und erhalten als Teil der CARE Community Zugang zu diversen gesundheitsfördernden Aktivitäten. Zur Umsetzung seiner ambitionierten Wachstumsziele plant das Unternehmen, die Zahl der Mitarbeitenden bis Ende 2024 auf 100 zu erhöhen. (Care/mc/hfu)