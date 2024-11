Schweizer Hotellerie im Oktober mit mehr Logiernächten

Warum Amerikaner beim Spring Break die Sau rauslassen

Saufen bis zum Umfallen, fallende Hüllen und Hemmungen – so lautet das Motto während der Frühjahrsferien an US-Colleges und Universitäten. Erfunden wurde die Spring-Break-Tradition in den 30er-Jahren in Florida. Dort gehen einige Orte inzwischen gezielt gegen Party-Auswüchse vor.