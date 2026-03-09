Schweizer Hotellerie verzeichnet im Januar mehr Übernachtungen

Neuenburg – Die Schweizer Hotellerie ist nach dem Rekordjahr 2025 auch gut ins Jahr 2026 gestartet. So wurden im Januar abermals mehr Übernachtungen verzeichnet als im Vorjahr.

Die Zahl der Logiernächte nahm im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,6 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Insgesamt übernachteten 3,3 Millionen Gäste in den hiesigen Hotels.

Zu verdanken ist das Plus dem starken Zuwachs bei den ausländischen Touristen. Hier stiegen die Übernachtungen gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,9 Prozent auf 1,6 Millionen. Bei den einheimischen Gästen ergab sich ein Plus von 2,4 Prozent auf 1,7 Millionen.

Die Hotelbranche befindet sich damit weiterhin im Hoch. Im vergangenen Jahr hatte die Branche mit 43,9 Millionen Übernachtungen den Spitzenwert aus dem Jahr 2024 erneut übertroffen. (awp/mc/ps)