Schweizer Hotels im November mit leicht weniger Übernachtungen

Neuenburg – Die Schweizer Hotellerie hat im November etwas weniger Gäste beherbergt als in der gleichen Vorjahresperiode. Im Gesamtjahr 2025 bleiben die Übernachtungszahlen allerdings weiterhin auf Kurs, den Logiernächte-Rekord von 2024 zu übertreffen.

Insgesamt verzeichnete die Schweizer Hotellerie im November 2025 2,3 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Das entsprach einem Rückgang um 0,3 Prozent respektive um 7700 Logiernächte. Der Rückgang fiel dabei bei den inländischen wie auch den ausländischen Gästen gleich aus. Das BFS beziffert den Rückgang als etwas geringer als noch in seiner letzten Schätzung, in welcher es noch von einem Minus um 0,8 Prozent ausgegangen war.

Im Gesamtjahr steuert die Schweizer Hotellerie dennoch auf ein weiteres Wachstum zu. So generierten die Gäste von Januar bis November 2025 insgesamt 40,2 Millionen Logiernächte. Das waren 1,9 Prozent oder 770’000 Logiernächte mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres, als die Hotelbetriebe bereits einen Übernachtungsrekord verbuchen konnten.

Mehr Wachstum bei ausländischen Gästen

Die Übernachtungszahlen von inländischen Gästen legten dabei in den ersten elf Monaten um 1,0 Prozent auf 19,5 Millionen Logiernächte zu. Ein deutliches Plus gab es in den ersten elf Monaten des Jahres aber vor allem bei den ausländischen Gästen, bei denen mit 20,7 Millionen Logiernächten ein Wachstum um 2,9 Prozent resultierte.

Auffallend waren die Wachstumszahlen bei den Gästen aus China, die von Januar bis November 8,6 Prozent mehr Logiernächte generierten als noch ein Jahr davor. Zuwächse gab es auch bei den Gästen aus dem Vereinigten Königreich mit 7,0 Prozent mehr Übernachtungen sowie bei den US-Gästen mit einem Plus von 4,8 Prozent. Rückläufig entwickelten sich dagegen die Gästezahlen aus den Golf-Staaten (-1,3 Prozent). (awp/mc/ps)