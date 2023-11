Schweizer Industrie steigert Produktion im dritten Quartal

Neuenburg – Die Schweizer Industrie hat im dritten Quartal zum Wachstum zurückgefunden. So ist die Produktion nach einem Rücksetzer im zweiten Jahresviertel nun wieder angestiegen. Auch die Umsätze lagen über dem Vorjahreswert.

Im sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, stieg die Gesamtproduktion von Juli bis September 2023 zur Vorjahresperiode um 1,6 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Die Umsätze wuchsen sogar um 4,0 Prozent.

Die Produktion in der Industrie legte im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um 2,0 Prozent zu, sie stieg sowohl im Juli, als auch im August und September. Auch die Umsätze kletterten über das gesamte Quartal gesehen um 4,5 Prozent, wobei der Anstieg im August (+5,3%) am stärksten war.

Bauindustrie rückläufig

Insgesamt schnitt die Industrie deutlich besser ab als das Baugewerbe. Denn im Baugewerbe sank die Produktion um 0,7 Prozent. Dafür verantwortlich war einzig der Hochbau mit einem Rückgang um 8,6 Prozent.

Der Tiefbau (+1,8%) sowie das sonstige Baugewerbe (+3,2%) legten zu. Beim Umsatz legte das Baugewerbe insgesamt zu, und zwar um 1,6 Prozent. Allerdings schwächelte auch hier der Hochbau (-7,4%), während Tiefbau (+4,2%) und sonstiges Baugewerbe (+6,7%) den Umsatz steigerten. (awp/mc/pg)