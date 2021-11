Schweizer Prominente LOVE TO GIVE für den guten Zweck

Rotkreuz – Die international agierende Geschenkplattform YouGiver www.yougiver.me ruft in der Schweiz zu einer grossen Online-Charity-Auktion zugunsten der «Stiftung für Kinder in der Schweiz» auf, die sich seit Jahren für bedürftige Kinder in der Schweiz stark macht.

Stars wie Luca Hänni, Gotthard, Steff la Cheffe, Manuela Frey oder namhafte Sportler wie Young Boys Bern Star Michel Aebischer oder Eishockey Profi Damien Brunner, haben sich unter dem Namen WE LOVE TO GIVE zusammengetan, um YOUGIVER und die Stiftung zu unterstützen. Mit dieser Hilfe kann den über 300.000 in sozialer Not lebenden Schweizer Kindern ein schönes Weihnachtsfest beschert werden.

Schweizer Stars trennen sich von ihren Lieblingsstücken

24 der grössten Schweizer Stars aus den Bereichen Show, Sport und Fashion möchten sich zugunsten der Online-Charity-Auktion WE LOVE TO GIVE von ihren Lieblingsstücken trennen oder ihre persönliche Zeit für ein Meet & Greet zur Verfügung stellen. Ab dem 17.11.2021 haben alle Fans die Möglichkeit, auf unvergessliche Momente mit ihren Lieblingsstars oder liebgewonnene Einzelstücke ihrer Stars zu bieten, und damit Not leidenden Kindern zu helfen.

Digitaler Adventskalender für Kinder in der Schweiz

Ab dem 1.12.2021 wird in einem digitalen Adventskalender auf der Instagramseite we_love_to_give eine Versteigerung nach der anderen aufgelöst und die Höchstbietenden werden bekanntgeben und kontaktiert.

Die am 24.12.2021 zusammengekommene Endsumme der Auktion wird YouGiver vollumfänglich der Stiftung für Kinder in der Schweiz zur Verfügung stellen, sodass diese Herzenswünsche der Kinder erfüllen kann.

YOUGIVER möchte als Geschenkeplattform das Schenken im digitalen Zeitalter von Social Media revolutionieren. WE LOVE TO GIVE soll jedoch in erster Linie mit Geschenken helfen und da Freude schenken, wo sie rar ist. So versteigert bspw. Comedian Rob Spence ein BMX Rad, da er selbst als Jugendlicher schöne Momente auf dem Bike erlebt hat oder Rennfahrerin Cyndie Allemann einen Helm, mit dem sie erste Rennen gefahren ist und erste Erfolge erlebt hat. Ab dem 01.12.2021 werden auf dem frischen Instagram Account von YouGiver bis zum Weihnachtstag die Gewinner der Auktion vorgestellt. (YouGiver/mc/ps)

Über YouGiver

Die YouGiver AG mit Sitz in Zug beschäftigt aktuell rund 25 Mitarbeiter und ist vom Unternehmerduo Eugen von Rubinberg und Alexander Konovalov gegründet worden. Sie entwickelt und betreibt eine Kommunikationsplattform für den sicheren Austausch von physischen Geschenken, ohne dass private Kontaktdaten wie Adressen zwingend bekannt sein müssen. Jeder kann damit unkompliziert Geschenke senden und empfangen. Diese werden auf einem digitalen Marktplatz ausgewählt und anonym gleichentags verschickt. Diese Innovation soll unter anderem den Austausch auf den sozialen Medien und den Commerce Bereich revolutionieren.

STIFTUNG für Kinder in der Schweiz

Hinter der Stiftung steht das Ehepaar Romeo und Cornelia Maggi. Sie unterstützt und fördert benachteiligte Kinder und Jugendliche in der ganzen Schweiz materiell und ideell, etwa mit Finanzhilfe für Therapien oder Sachspenden zur Linderung einer Notlage. «Wir sind glücklich über das Engagement von YouGiver», sagt Romeo Maggi.