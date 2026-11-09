Schweizer Unternehmen beklagen hohe Bürokratiebelastung

Zürich – Die Bürokratie ist für viele Schweizer Unternehmen eine Belastung. Rund zwei Drittel der Firmen beurteilen den administrativen Aufwand als hoch. Fast ebenso viele sind der Ansicht, dass dieser in den vergangenen fünf Jahren zugenommen hat. Drei von zehn Unternehmen geben zudem an, wegen der Bürokratie bereits Projekte verschoben, verkleinert oder ganz aufgegeben zu haben.

Dies zeigt der am Montag veröffentlichte Bürokratiemonitor, den das Forschungsinstitut gfs.bern im Auftrag des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse durchgeführt hat. Für die repräsentative Studie wurden zwischen Ende Juni und Anfang August 1527 Unternehmen aus der ganzen Schweiz befragt.

Demnach empfinden 67 Prozent der Unternehmen die Bürokratiebelastung als eher oder sehr hoch. 29 Prozent beurteilen sie dagegen als gering. Insgesamt 64 Prozent sind der Meinung, dass die Belastung in den vergangenen fünf Jahren zugenommen hat. Nur 5 Prozent stellen einen Rückgang fest.

Weniger Investitionen und neue Produkte

Die Befragung zeigt auch mögliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit. So geben rund 30 Prozent der befragten Unternehmen an, wegen der bürokratischen Belastung bereits Vorhaben verschoben, reduziert oder aufgegeben zu haben.

Von den Unternehmen, die entsprechende Vorhaben angepasst haben, nennen 41 Prozent die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen. Bei 39 Prozent waren Investitionen betroffen. Auch ein geplanter Personalausbau (23%) und die Ausbildung von Lernenden (19%) wurden teilweise zurückgestellt.

Dabei zeigen sich Unterschiede nach Unternehmensgrösse. Von den Firmen mit mehr als 250 Beschäftigten berichten 45 Prozent von zurückgestellten oder angepassten Vorhaben. Bei Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten sind es 20 Prozent.

Besonders häufig fällt Bürokratie im Zusammenhang mit Sozialversicherungen, der Mehrwertsteuer und der Buchhaltung an. Zwei Drittel der Unternehmen sind zudem der Meinung, dass administrative Aufgaben zu viele Mitarbeitende beanspruchen.

Wirtschaftsverbände fordern Vereinfachungen

Für Economiesuisse sind die Ergebnisse ein Warnsignal. «Die zunehmende Regulierungslast und die damit verbundene Bürokratie sind hausgemacht. Hier gilt es dringend gegenzusteuern», lässt sich Verbandspräsident Silvan Wildhaber in der Mitteilung zitieren.

Auch die Industrie sieht Handlungsbedarf. Die durch Bürokratie gebundenen Mittel fehlten für Zukunftsinvestitionen, warnte Swissmem-Präsident Martin Hirzel. Die Unternehmen stünden bereits durch sinkende Gewinnmargen unter Druck.

Economiesuisse fordert deshalb gemeinsam mit weiteren Wirtschaftsverbänden einfachere Regeln, schnellere Bewilligungsverfahren und eine stärkere Digitalisierung der Verwaltung.

Auch die befragten Unternehmen sehen vor allem bei der Vereinfachung bestehender Vorschriften Verbesserungsmöglichkeiten. Einheitliche Formulare und besser abgestimmte Behördenverfahren könnten aus ihrer Sicht ebenfalls zur Entlastung beitragen.

Eine grundsätzliche Ablehnung staatlicher Regeln lässt sich aus der Befragung allerdings nicht ableiten. So halten 44 Prozent der Unternehmen den administrativen Aufwand zumindest teilweise für gesellschaftlich gerechtfertigt. Weitere 24 Prozent beurteilen ihn meistens oder vollständig als gerechtfertigt. (awp/mc/pg)