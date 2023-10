Schwyz Next hat einen neuen Geschäftsführer

Schwyz – Ab 1. Oktober 2023 ergänzt Celso Cattaneo das operative Team von Schwyz Next. Die Unternehmensplattform für Zukunftstrends und Innovationen hat den neuen Geschäftsführer als Nachfolger von Andreas Weber ernannt, der per 1. September 2023 das Präsidium des Vereins Schwyz Next übernahm. Celso Cattaneo wird den Verein zusammen mit Stéphanie Engels, die seit 2020 ebenfalls als Geschäftsführerin von Schwyz Next tätig ist, operativ leiten.

Es läuft rund bei Schwyz Next. Seit Mitte 2020 ist die Mitgliederzahl von 77 auf heute über 208 Unternehmen angestiegen. Dies entspricht einem Wachstum von 270 Prozent innert drei Jahren.

Mehr Ressourcen für die Geschäftsführung

Eine Organisation, die stark wächst und gleichzeitig den Qualitätsanspruch hochhalten möchte, ist gefordert. Aus diesem Grund hat Schwyz Next entschieden, die personellen Ressourcen auszubauen. Standen bisher insgesamt 80 Stellenprozente für die Geschäftsführung von Schwyz Next zur Verfügung, wird die Kapazität nun um die Hälfte aufgestockt.

Celso Cattaneo wird ab 1. Oktober 2023 die operative Arbeit von Schwyz Next unterstützen. Der eidg. dipl. Marketingleiter verfügt über einen Executive MBA und hat sich u.a. in Innovationsmanagement weitergebildet. Zuletzt war er als Senior Projektleiter Strategische Entwicklung beim Migros-Genossenschafts-Bund tätig.

«Ich freue mich sehr darauf, meine nationalen und internationalen Erfahrungen aus Startups und Grossunternehmen in meine neue Position einzubringen. Als Schwyzer bedeutet es mir besonders viel, die Firmen in meiner Heimatregion zu unterstützen. Die Möglichkeit, im Schwyz-Next-Team zu arbeiten und mit meinem Engagement und Wissen zur nachhaltigen Entwicklung im Kanton Schwyz beizutragen, ist toll und inspirierend für mich», sagt der Brunner Celso Cattaneo. Er wird zusammen mit Stéphanie Engels aus Bäch die Geschäftsführung übernehmen. Somit fliessen weiterhin die Bedürfnisse beider Kantonsteile in die Arbeit von Schwyz Next ein, was dem Verein ein Anliegen ist.

Wechsel im Präsidium

«Das eindrückliche Wachstum freut und verpflichtet uns», sagt Andreas Weber, der zuvor langjährige Geschäftsführer von Schwyz Next (ehemals Technologiezentrum Schwyz TZS). Er übernahm seinerseits per 1. September 2023 das Präsidium. Damit tritt er die Nachfolge von Dr. Peter Meyer an, der den Verein seit 2020 präsidierte. In seiner Zeit als Präsident hat Peter Meyer insbesondere die Transformation vom damaligen Technologiezentrum Schwyz TZS hin zu Schwyz Next, einem inspirierenden Innovationsnetzwerk, geprägt. Als erfahrener Unternehmer und visionärer Macher hat er massgeblich an der neuen Strategie des Vereins mitgearbeitet und deren Umsetzung begleitet.

Drei Jahre nach der Neuausrichtung ist der Verein bestens etabliert. Für den neuen Präsidenten Andreas Weber kommt der Schritt weg von der operativen Tätigkeit hin zur strategischen Verantwortung zum richtigen Zeitpunkt. «Schwyz Next ist für mich eine Herzensangelegenheit. In der neuen Funktion als Präsident kann ich meine Erfahrung weiterhin einbringen und gleichzeitig das Engagement zeitlich reduzieren, was für mich wichtig ist, um meinem eigenen Unternehmen gerecht zu werden», meint Andreas Weber. Neben der Arbeit für Schwyz Next ist Andreas Weber Partner bei der KMU Nachfolgezentrum AG in Schwyz.