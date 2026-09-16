SFS bestätigt vor Investorentag Ausblick für 2026

Heerbrugg – SFS hält an den Zielen für das laufende Geschäftsjahr fest. Der Metallverarbeiter erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 3 bis 6 Prozent sowie eine normalisierte EBIT-Marge von 12 bis 15 Prozent.

Das Umsatzwachstum versteht sich inklusive Konsolidierungseffekten, wie SFS am Mittwoch im Vorfeld des Investor Day vom Donnerstag mitteilte. Damit bestätigte das Unternehmen die mit den Halbjahreszahlen im Juli kommunizierten Erwartungen für 2026.

Einblicke in die drei Geschäftsbereiche

Am Investor Day will die Konzernleitung vertiefte Einblicke in die drei Segmente Engineered Components, Fastening Systems sowie Distribution & Logistics geben. Im Mittelpunkt stehen laut Mitteilung die Strategie, Technologien und Anwendungen sowie die aktuelle Entwicklung der Geschäftsbereiche.

Zudem will Finanzchef Volker Dostmann über die Anfang September platzierte Obligationenanleihe informieren. SFS hatte eine siebenjährige Anleihe im Volumen von 250 Millionen Franken mit einem Zinssatz von 1,2 Prozent begeben.

Der Investor Day findet alle zwei Jahre statt und richtet sich an Investoren, Analysten und Finanzmedien. (awp/mc/ps)