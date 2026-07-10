SFS übernimmt Heartland und geht in US-Luftfahrtmarkt

Heerbrugg – SFS übernimmt den US-Befestigungsspezialisten Heartland Precision Fasteners und baut damit den Zugang zum nordamerikanischen Luftfahrtmarkt aus.

Heartland stellt Präzisionsbefestiger für Flugzeugstruktur und Flugzeugantriebe her und erzielte 2025 mit rund 70 Mitarbeitenden einen Umsatz von etwa 30 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Der Abschluss der Übernahme wird bis Ende September 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher und weiterer Freigaben.

Heartland soll in die Business Unit Industrial des Segments Engineered Components integriert werden, das Management bleibt an Bord. (awp/mc/pg)