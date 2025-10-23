SGS beschleunigt – Zukunftsgeschäfte treiben Wachstum an

Genf – SGS wächst im dritten Quartal wieder schneller und blickt mit Zuversicht nach vorne. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und gezielte Übernahmen sollen dem Prüfkonzern Schub geben.

«Wir hatten ein exzellentes Quartal, getragen von Sustainability und Digital Trust», sagte Firmenchefin Géraldine Picaud an der Medienkonferenz am Donnerstag. Der Konzern sei «mit vollem Tempo» auf Kurs, die Ziele bis 2027 zu erreichen.

Wachstum in allen Regionen und Bereichen

Von Juli bis September setzte SGS 1,73 Milliarden Franken um – 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Wechselkurse bremsten dabei erheblich (-6,1%). Das organische Wachstum lag bei 6,0 Prozent und damit über den Erwartungen.

Alle Regionen und Geschäftsbereiche trugen zum organischen Wachstum bei: Am stärksten wuchs Lateinamerika mit 14,1 Prozent, gefolgt von Asien-Pazifik (+7,6%). Die Sparte Industries & Environment legte 7,9 Prozent zu, Connectivity & Products und Health & Nutrition jeweils um 6,2 Prozent.

Digital Trust und Nachhaltigkeit wichtigste Treiber

Picaud betonte besonders den Boom im Bereich Digital Trust. SGS biete hier Dienstleistungen zu Cybersicherheit, Datenschutz, Künstlicher Intelligenz und digitalen Infrastrukturen an. «Das Geschäft ist enorm gefragt», sagte sie.

Auch das Nachhaltigkeitsgeschäft bleibt ein Treiber. Unter dem Programm «Impact Now» bündelt SGS seine ESG-Dienstleistungen – von Klimaprüfungen und Emissionsverifizierung bis zu Biodiversitäts- und Kreislaufwirtschaftsprojekten. Dank neuer Verträge sei hier auch das Wachstum von morgen gesichert, so Picaud.

US-Zölle sorgen für Unsicherheit – Ausblick dennoch bestätigt

Neben dem organischen Wachstum setzt SGS weiter auf Zukäufe. Seit Jahresbeginn wurden 17 Firmen übernommen, fünf davon im dritten Quartal. Besonders in Nordamerika stärkt der Konzern seine Präsenz. Die Integration der US-Firma ATS verlaufe planmässig – es ist die grösste Übernahme der Firmengeschichte.

Zu den Zolldrohungen der US-Regierung sagte Picaud: «Sie beeinflussen unser Geschäft bislang nicht direkt, sorgen aber für Unsicherheit.» Dennoch erwartet die CEO ein organisches Wachstum im Zielband von 5 bis 7 Prozent.

Das Sparprogramm laufe auf Kurs: 100 Millionen Franken seien bereits eingespart, weitere 50 Millionen sollen folgen. Auch die Ziele bis 2027 bestätigte Picaud: organisches Wachstum von 5 bis 7 Prozent, 1 bis 2 Prozentpunkte durch Akquisitionen und eine Margensteigerung von mindestens 30 Basispunkten jährlich.

Analysten loben – Börse reagiert positiv

Analysten zeigen sich einhellig positiv. Vontobel sieht SGS «voll auf Kurs» zur Erreichung der Jahresziele. Die ZKB spricht von einer «beeindruckenden Wachstumsdynamik» und sieht den fairen Wert der Aktie bei 102 Franken.

An der Börse gibt es Applaus: Bis um 9.40 Uhr steigt die Aktie um 3,0 Prozent auf 91,26 Franken. (awp/mc/ps)