sgv: Gewerbekammer wählt Henrique Schneider zum neuen Präsidenten

Bern – Die Gewerbekammer des Schwei­ze­rischen Gewer­be­ver­bandes sgv hat Henrique Schneider ohne Gegen­stimme zum neuen Direktor gewählt. Der Ökonom übernimmt ab dem 1. Juli die Nachfolge des altershalber zurücktretenden Direktors Hans-Ulrich Bigler. Die Gewerbekammer hat weiter ein­stim­mig die JA-Parole zum OECD-Mindest­steuersatz gefasst.

Hans-Ulrich Bigler, der seit fünfzehn Jahren als sgv-Direktor amtiert, tritt altershalber per 30. Juni 2023 ordentlich von seinem Amt zurück. Sein Nachfolger wird Henrique Schneider (45), welcher seit 2010 für den sgv tätig ist und seit 2015 als stellvertretender Direktor die Ressorts Wirtschaftspolitik und Nachhaltigkeit leitet.

Für die kommende Abstimmung zum OECD-Mindeststeuersatz hat die Gewerbekammer als Parlament des sgv einstimmig die Ja-Parole gefasst. In der gegenwärtigen Situation würden grosse Unternehmensgruppen ohnehin bereits besteuert, wenn nicht in der Schweiz, so im Ausland. Es bestehe daher keine Notwendigkeit, sich gegen den vorliegenden Bundesbeschluss auszusprechen, insbesondere weil die KMU von dieser internationalen Besteuerung verschont blieben, wurde argumentiert. (sgv/mc/pg)