Sicherheitspolitiker Salzmann übernimmt Kommando im Ständerat

Bern – Zweimal hat Werner Salzmann ein angestrebtes politisches Amt um eine einzige Stimme verpasst. Nun stellt er sich erneut zur Wahl, doch zittern muss er dieses Mal nicht: Der 64-jährige Berner SVP-Politiker kann sich auf die Wahl zum Ständeratspräsidenten einstellen.

Salzmann ist entfernt verwandt mit Rudolf Minger. Mit dem legendären Bundesrat der 1930er-Jahre verbinden ihn auch zwei politische Schwerpunktthemen: Die Armee und die Landwirtschaft.

Werner Salzmann absolvierte zunächst eine Landwirtschaftslehre und bildete sich dann zum Agraringenieur weiter. Den elterlichen Bauernhof in Mülchi bewirtschaftet heute sein Bruder Peter, der für die SVP im bernischen Grossen Rat sitzt.

Für Werner Salzmann war das Kantonsparlament unerreichbar: Als Chefexperte Landwirtschaft bei der kantonalen Steuerverwaltung blieb ihm eine Kandidatur verwehrt. Trotzdem prägte er ein Jahrzehnt lang die bernische Kantonspolitik mit: Von 2012 bis 2021 war er Präsident der mächtigen Berner SVP.

Bereits 2011 peilte er eine Wahl in den Nationalrat an. Er holte 89’249 Stimmen – genau eine weniger als ein bernjurassischer Parteikollege. Vier Jahre später klappte es mit der Wahl in die grosse Kammer, 2019 folgte der Sprung in den Ständerat.

2022 brachte er sich in Stellung für die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer, unterlag aber im Rennen um den zweiten Platz auf dem SVP-Ticket dem Zürcher Hans-Ueli Vogt mit 25 zu 26 Stimmen. Die Bundesversammlung wählte schliesslich Albert Rösti ins Amt.

Armee und Schützen

In Bundesbern hat sich Werner Salzmann, Oberst im Heeresstab, einen Namen als Sicherheitspolitiker gemacht. So kämpfte er an vorderster Front für den Kampfjet-Kredit, der vom Volk 2020 knapp angenommen wurde.

Nach der Invasion Russlands in der Ukraine machte er sich für eine Aufstockung des Armeebudgets stark. 2024 brachte er – erfolglos – die Idee einer «Wehranleihe» zur Finanzierung der Aufrüstung ins Spiel.

Zu seiner Wählerbasis gehören insbesondere die Schützen. Als Präsident des Berner Schiesssportverbandes bekämpfte er 2018 erfolglos eine Verschärfung des Waffenrechts, welche die Schweiz aufgrund der Schengen-Abkommen umsetzen musste.

Mehr Erfolg hatte Salzmann 2011 als Präsident des Komitees gegen die Initiative, die Waffen in Privathaushalten verbieten wollte. Das Begehren scheiterte an der Urne.

Mandat für Gemüseproduzenten

Unter der Bundeshauskuppel vertritt Werner Salzmann auch die Interessen der Schweizer Gemüseproduzenten, deren Verband er präsidiert. Er sitzt zudem im Vorstand des Verbands für Landtechnik und des Vereins Allianz Sicherheit Schweiz.

Werner Salzmann ist verheiratet, Vater von vier Kindern und sechsfacher Grossvater. Er ist ein Ururenkel von Rudolf Mingers Cousin Fritz Minger und wohnt wie sein berühmter Urahne in Mülchi, einem Dorf im Berner Mittelland. (awp/mc/ps)