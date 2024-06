Sika eröffnet neuen Produktionsstandort in China

Baar – Der Bauzulieferer Sika verstärkt mit der Eröffnung eines neuen Produktionsstandortes seine Präsenz in China. Über das Werk in Liaoning würden künftig Kunden in drei Provinzen im Nordosten Chinas sowie in der östlichen Zentralmongolei beliefert.

Sika produziere an dem Standort eine «umfassende» Produktpalette, darunter Mörtel, Fliesenkleber und Abdichtungslösungen, so das Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué. Das neue Werk verfüge zudem über Büros und Labore sowie über Lager- und Logistikeinrichtungen. Aktuell betreibe Sika 34 Fertigungsstätten in China.

Infrastrukturinvestitionen in die chinesische Bauindustrie

Der chinesische Baumarkt wird für 2024 auf ein Volumen von CHF 4.2 Billionen geschätzt und soll bis 2028 um 3.9% pro Jahr wachsen. Im Rahmen des aktuellen Fünfjahresplans hat die Regierung umgerechnet mehr als eine halbe Billion Schweizer Franken für die Ausgabe von Staatsanleihen für Infrastrukturprojekte vorgesehen. Darüber hinaus investiert das Land CHF 12 Billionen in den ökologischen Wandel, um bis 2060 Netto-null-Emissionen zu erreichen, was die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen steigert. (awp/mc/pg)