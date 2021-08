Sika übernimmt chinesischen Hersteller von Dachsystemen

Baar – Der Bauzulieferer Sika kauft in China zu. Mit der der Shenzhen Landun Holding stösst ein Hersteller von Produkten und Technologien für die Abdichtung von Bauwerken zu den Innerschweizern.

Landun beschäftigt laut einer Medienmitteilung mehr als 200 Mitarbeitende und betreibt zwei Produktionsstätten. Dort würden verschiedene Folien und Beschichtungen für unterschiedliche Anwendungen hergestellt. Einen Kaufpreis nennt Sika nicht.

Analysten positiv, Aktie steigt

Analysten äussern sich grundlegend positiv zur Übernahme. Mirabaud spricht von einer attraktiven, wenn auch kleinen Ergänzungsakquisition. Die Kurszielerhöhung begründen die Experten indes mit Modellanpassungen nach der Zahlenvorlage.

Die ZKB schliesst sich diesem Votum an – Landun füge sich «ausgezeichnet in die bestehende Organisation im attraktiven Markt China ein.» Analyst Philipp Gamper schätzt den Umsatz auf 30 bis 35 Millionen Franken – etwa 7 Prozent des in China von Sika generierten Umsatzes.

An der Börse legt die Aktie kurz nach Handelsstart um 0,9 Prozent auf 334,50 Franken zu, während sich der Gesamtmarkt gemessen am SMI mit -0,04 Prozent leicht im Minus zeigt. (awp/mc/pg)