Similisan baut in Jonen 27 Stellen ab

Jonen – Die auf homöopathische Heilmittel spezialisierte Similasan-Gruppe baut an ihrem Standort in Jonen im Kanton Aargau 27 von insgesamt 130 Stellen ab. Grund dafür sind nach Unternehmensangaben massive Umsatzeinbussen in den USA.

Mitte September hatte die USFood and Drug Administration FDA sämtlichen Herstellern von homöopathischen Augentropfen mittels «Warning Letter» den Marktzugang bzw. die Distribution in den USA verunmöglicht, indem die Praktiken zu den Regularien ohne vorhergehende Koordination mit der Industrie einschneidend, per sofort und ohne Übergangsfrist angepasst wurden, wie Similisan in einer Mitteilung schreibt.

Drastischer Umsatzeinbruch

Für Similasan habe sich die Situation seither grundlegend verändert und zu sofortigen Umsatzeinbussen von rund 90 Prozent im US-Geschäft geführt, was Auswirkungen auf die ganze Similasan Gruppe habe. Für diejenigen Mitarbeitenden, welche für die Produktion der US-Produkte zuständig sind, wurde Kurzarbeit beantragt, was von der zuständigen Behörde aber abgelehnt wurde.

Um die Zukunft der Similasan Gruppe langfristig und nachhaltig zu sichern, habe Similasan am 13. Oktober das Konsultationsverfahren im Rahmen einer möglichen vorsorglichen Massenentlassung eingeleitet. Das Konsultationsverfahren sei nun abgeschlossen. Die Restrukturierung führt nun zu einem vorsorglichen Stellenabbau von 27 der total 130 Mitarbeitenden am Standort Jonen. Man werde die Betroffenen individuell begleiten und den Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich durchführen, heisst es abschliessend. (mc/pg)

Similisan