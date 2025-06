Straumann verlagert Teile der Produktion nach China – Abbau von 250 Stellen

Basel – Der Zahnimplantate-Hersteller Straumann wird an seinem Standort Villeret im Berner Jura bis zu 250 Stellen abbauen. Grund ist die teilweise Verlagerung der Produktion für China nach Schanghai.

Die Produktion für in China verkaufte Produkte werde schrittwiese auf den neu lizenzierten Campus in Schanghai verlagert, um die «Wettbewerbsfähigkeit auf dem lokalen Markt zu sichern», heisst es in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag.

Infolgedessen werde man in Villeret die «Belegschaft an den nachhaltigen, langfristigen Bedarf anpassen», was bis zu 250 Stellen betreffen könne. Derzeit laufe ein 14-tägiges Konsultationsverfahren, um sozialverträgliche Lösungen zu prüfen. Straumann sei entschlossen, diesen «Übergang fair, transparent und mit Respekt zu gestalten».

Villeret werde sich weiterhin auf die Herstellung von Produkten mit hoher Wertschöpfung konzentrieren, heisst es weiter in der Mitteilung. Zur Unterstützung der langfristigen Entwicklung des Standorts werde man in den nächsten fünf Jahren 60 bis 80 Millionen Franken investieren. Das Geld fliesse in fortschrittliche Technologien, die Modernisierung der Infrastruktur sowie in die Entwicklung zukunftsrelevanter Kompetenzen der Mitarbeitenden.

Gemäss Straumann hat sich die Mitarbeiterzahl am Standort Villeret in den letzten sieben Jahren fast verdoppelt, und zwar von rund 550 auf über 1000. Gesamthaft beschäftigt Straumann in der Schweiz heute rund 1800 Angestellte. (awp/mc/pg)