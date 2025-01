Skan mit Umsatz- und Ergebnisplus im 2024

Allschwil – Die Baselbieter Skan Group hat im Geschäftsjahr 2024 nach ersten ungeprüften Eckdaten sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis zugelegt. Auch der Auftragseingang liegt über dem Vorjahr.

So werde ein Umsatz von rund 360 Millionen Franken nach 320 Millionen im Vorjahr erwartet, teilte der Hersteller von Anlagen für die sterile Abfüllung von Medikamenten am Mittwoch mit. Das wäre ein Plus von 12,5 Prozent.

Beim EBITDA rechnet Skan mit rund 56 Millionen nach 50,1 Millionen im Vorjahr. Der Auftragseingang dürfte 360 Millionen erreicht haben. 2023 wurden hier 295,1 Millionen erzielt.

Das detaillierte Jahresergebnis wird Skan am 25. März veröffentlichen. (awp/mc/pg)