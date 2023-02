Skyguide ernennt neuen Chief Safety & Security Officer

Genf – Der Verwaltungsrat von Skyguide hat Olivier Perrin zum neuen Chief Safety & Security Officer (CSO) und Mitglied der Geschäftsleitung von Skyguide ernannt. Perrin tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Klaus Affholderbach an, der das Unternehmen nach mehr als 20 Jahren verlässt, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

Olivier Perrin wird ab 1. Juli 2023 als neuer Chief Safety & Security Officer von Skyguide tätig sein. Er begann im Jahr 2000 als Ingenieur für Satellitennavigationssysteme bei Skyguide. 2010 wurde er zum Leiter der militärischen und regionalen Flugplätze befördert und übernahm 2014 zusätzlich die Verantwortung für alle militärischen Operationen und den Betrieb im unteren Luftraum. Seit 2018 leitet er den Bereich ATM Virtual Centre von Skyguide.

Der 48-jährige Manager ist aktiver Privatpilot und dient als Oberst in der Schweizer Luftwaffe, seit 2017 als Kommandant des Fachstab Flugsicherung. Olivier Perrin hat einen Master-Abschluss in Geomatik-Ingenieurwesen der EPFL und einen MBA der Concordia University in Kanada. Er ist verheiratet und Vater von drei jungen Erwachsenen. (mc/pg)