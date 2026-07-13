Skyguide halbiert Zahl der geplanten Entlassungen

Genf – Die Flugsicherung Skyguide hat die Zahl der geplanten Entlassungen im Rahmen ihres Sparprogramms halbiert. Statt 220 Kündigungen bis 2027 rechnet das Unternehmen neu noch mit rund 110 Entlassungen.

Freiwillige Abgänge und Vorruhestandsregelungen könnten diese Zahl weiter senken, schrieb Skyguide am Montag. Vergangenen Mai hatte Skyguide den geplanten Abbau von bis zu 220 Stellen mit steigenden Kosten, unsicheren Einnahmen und europäischen Effizienzzielen begründet. Ein grosser Teil des Stellenabbaus solle durch Frühpensionierungen und freiwillige Abgänge umgesetzt werden.

Die zahlreichen Beiträge von Mitarbeitenden und Sozialpartnern hätten das Restrukturierungsprogramm beeinflusst, schrieb Skyguide am Montag. Am strukturellen Abbau von maximal 220 Stellen werde das Unternehmen trotzdem festhalten. Ebenso am Ziel, die Effizienz um rund 51 Millionen Franken zu verbessern.

In der Mitteilung äusserte sich CEO Peter Merz erfreut über die jüngste Entwicklung: Dass die Zahl der Entlassungen um die Hälfte habe reduziert werden können, dürfe aber nicht über Sorgen und Folgen der betroffenen Belegschaft hinwegtäuschen. Letztere will Skyguide mit einem fairen Sozialplan abfedern.

Gewerkschaften werten Entscheid als Erfolg

Die Gewerkschaft Syndicom bezeichnete den Entscheid am Montag als einen wichtigen Erfolg. Der Druck der Belegschaft und die Interventionen der Gewerkschaft hätten Wirkung gezeigt. Irritierend sei jedoch, dass Skyguide weiterhin am Abbau von rund 200 Stellen festhalte.

Syndicom forderte deshalb weiterhin die Sicherheit und gesetzeskonforme Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaft kündigte an, die weitere Umsetzung der Restrukturierung sowie die Verhandlungen zum Sozialplan eng zu begleiten.

Auch die Gewerkschaft Si-TrA sah sich durch die Ankündigung von Skyguide bestätigt. Die verbleibenden rund 100 Entlassungen wären jedoch weiterhin vermeidbar.

Si-TrA wünscht sich mehr Zeit von Skyguide: Würde der Stellenabbau bis ins Jahr 2029 gestreckt, könnte noch stärker auf natürliche Abgänge und Pensionierungen gesetzt werden. (awp/mc/pg)