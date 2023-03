SMG wählt Nora Teuwsen und Thomas Amstutz in den SMG Vorstand und Sarah Kreienbühl zur Präsidentin

Zürich – Nora Teuwsen und Thomas Amstutz wurden an der 63. Generalversammlung neu in den Vorstand der Schweizerischen Managementgesellschaft (SMG) gewählt. Lukas Braunschweiler übergibt sein Amt als Präsident nach fünf Jahren engagierter Tätigkeit an Sarah Kreienbühl. Die SMG ist eine Vereinigung mit über 1’000 Mitgliedern, mehrheitlich Entscheidungsträger der Schweizer Wirtschaft.

Nora Teuwsen ist seit August 2022 Vorsitzende der Geschäftsleitung der ABB Schweiz AG. Sie hat einen Master in Jurisprudenz der Universität Zürich und verfügt über das schweizerische Anwaltspatent wie auch einen «Executive Master of European and International Business Law» der Universität St. Gallen. Zuvor war Teuwsen in verschiedenen Funktionen bei den SBB tätig, zuletzt von 2013 bis 2019 als Group General Counsel. 2019 gründete sie Beyondlegal, ein Beratungsunternehmen für Rechtsabteilungen. Nora Teuwsen ist auch Stiftungsrätin der Stiftung «Menschen für Menschen» und Verwaltungsrätin der Raiffeisenbank St. Gallen.

Thomas Amstutz ist seit 2012 CEO und Verwaltungsratspräsident der Feldschlösschen Getränke AG. Nach Abschluss seines Betriebswirtschaftsstudiums an der Hochschule St. Gallen (HSG) stieg er bei Unilever ein und wirkte als Brandmanager in Zürich und als European Innovation Manager in Paris. Ab 1998 war Amstutz als Marketingleiter von Hero tätig und übernahm 2001 die Führung als General Manager der Hero Schweiz. Von 2005 – 2008 leitete er bereits schon einmal als CEO die Feldschlösschen Getränke AG, bevor er für vier Jahre als CEO der Brasseries Kronenbourg in Paris fungierte und gleichzeitig das Amt des Verwaltungsratspräsidenten der Feldschlösschen Getränke AG bekleidete.

Lukas Braunschweiler, Verwaltungsrat diverser Unternehmen, übergibt das Amt nach der maximalen Amtszeit von 8 Jahren als Mitglied des Vorstands, davon 5 Jahre als Präsident. Unter seiner Ägide wurde eine enge Vernetzung zwischen der Wirtschaft, der Wissenschaft und dem Jungunternehmertum vorangetrieben und geeignete Plattformen dazu geschaffen. Ebenso wurden Betrieb und Auftritt der SMG konsequent digitalisiert und Wege gefunden, um auch unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie mit neuen Formen und Angeboten die Mitglieder zu erreichen und zu vernetzen.

Sarah Kreienbühl wurde nach einer 1. Amtszeit von 4 Jahren im Vorstand zur Präsidentin gewählt: „Gerade in diesen spannenden wie anspruchsvollen Zeiten möchten wir unseren Mitgliedern eine Plattform zur Inspiration und Vernetzung bieten, um Opportunitäten gemeinsam zu nutzen – für eine starke Schweizer Wirtschaft“.

Sarah Kreienbühl wird per 1. April 2023 Mitglied der Geschäftsleitung bei Kühne + Nagel International AG und CHRO mit Zusatzverantwortung für Nachhaltigkeit. Zuvor war sie fünf Jahre Mitglied der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes und führte unter anderem die Bereiche HRM, Unternehmenskommunikation sowie gesellschaftliches Engagement der Migros Gruppe. Von 2004 bis 2017 war sie bei Sonova (ehemals Phonak) als Mitglied der Geschäftsleitung global für das HRM verantwortlich, ab 2012 zusätzlich für die Leitung der Unternehmenskommunikation, des Corporate Branding und der Nachhaltigkeit. Seit April 2022 ist sie Mitglied des Verwaltungsrats der Rieter Holding AG und Vorsitzende des Nomination and Remuneration Committee.

Turnusgemäss nach zwei Legislaturperioden von insgesamt acht Jahren und grossem Engagement, ist auch Urs Riedener, CEO Emmi Gruppe, Emmi Management AG (bis Ende 2022), aus dem SMG Vorstand ausgeschieden.

Für eine zweite Amtszeit von 4 Jahren bestätigt wurden Marco Gadola, Präsident des Verwaltungsrats, DKSH Holding AG, Kamila Markram, CEO und Mitbegründerin, Frontiers und Monika Rühl, Vorsitzende der Geschäftsleitung, economiesuisse.

Die 1961 aus dem Betriebswissenschaftlichen Institut (BWI) der ETH hervorgegangene Schweizerische Management Gesellschaft ist die bedeutendste Vereinigung führender Entscheidungsträger der Schweizer Wirtschaft. Sie setzt sich dafür ein, dass sich die Wirtschaftsführer der Schweiz kraft exzellenter Unternehmensführung im globalen Wettbewerb an vorderster Front durchsetzen.

Durch ihre Netzwerk- und Plattformfunktion dient die SMG als Impulsgeberin für Unternehmer, Führungspersönlichkeiten aus dem C-Level-Management und Verwaltungsräte, die sich mit strategischen und operativen Führungsfragen auseinandersetzen. Ihre Schlüsselfunktionen sind die Vermittlung von Impulsen, der Dialog und die Beziehungspflege. (SMG/mc/hfu)

SMG