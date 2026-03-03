Sportradar steigert 2025 Umsatz und Gewinn

St. Gallen – Sportradar ist im letzten Jahr weiter gewachsen. Und auch der Gewinn ist dank positiven Währungseffekten markant gestiegen. Der Umsatz stieg 2025 um 17 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro, wie das St. Galler Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn (adj. EBITDA) stieg sogar um 33 Prozent auf 297 Millionen. Die entsprechende Marge betrug 23,0 Prozent nach 20,1 Prozent im Vorjahr.

Unter dem Strich blieb mit 100 Millionen Euro zudem rund das Dreifache an Profit im Vergleich zum Vorjahr. Damals lasteten Währungsverluste von 38 Millionen Euro auf dem Ergebnis. Für 2025 beziffert das Unternehmen den Währungsgewinn nun auf 79 Millionen Euro.

Zu berücksichtigen sei hier auch ein Steueraufwand von 18 Millionen Euro für das Jahr 2025 verglichen mit einem Ertrag von 11 Millionen Euro im Jahr davor.

Für 2026 setzt sich Sportradar folgende Ziele: Das Umsatzwachstum auf Basis konstanter Wechselkurse soll 23 bis 25 Prozent betragen. Der adj. EBITDA soll derweil zwischen 34 und 37 Prozent zu liegen kommen.

Der Schweizer Sportdaten-Anbieter ist aus einem kleinen Datenanbieter für Online-Wetten zu einem gewichtigen Sportdaten- und Technologieunternehmen gewachsen. Im September 2021 erfolgte der Börsengang an die US-Technologiebörse Nasdaq. Zu den Kunden des Sportdatenanbieter zählen namhafte Sportverbände wie etwa die Fussballverbände UEFA und FIFA oder die US-Ligen NBA und NHL. (awp/mc/pg)