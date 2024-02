SR Technics befördert COO Owen McClave zum CEO

Zürich – Die Flugzeugwartungsgruppe SR Technics hat Owen McClave zum neuen CEO des Unternehmens ernannt. Er steigt damit vom COO zum Firmenchef auf, wie das Unternehmen am Montagnachmittag mitteilte.

McClave werde die Firmenleitung ab sofort übernehmen. Er folgt damit auf Matthias Düllmann, der das Unternehmen verlassen hat, heisst es in der Mitteilung weiter. Laut einem Beitrag der «Sonntagszeitung» vom Wochenende wurde er jedoch von der chinesischen Mehrheitseignerin China Fangda Group Company entlassen.

McClave stiess 2019 zu SR Technics. Davor war er unter anderem bei Pratt and Whitney, Lufthansa Technik in Irland und Vector Aerospace in Grossbritannien in verschiedenen Führungspositionen tätig.

Die Rolle als COO wird Ruixiang Gong übernehmen. Dieser amtete bisher stellvertretender CEO. Gong war zuvor auch schon als Verwaltungsratspräsident von SR Technics tätig. (awp/mc/pg)

SR Technics