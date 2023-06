SR Technics befördert Finanzchef Matthias Düllmann zum CEO

AllianceBernstein besetzt Leitungspositionen in DACH

London / Frankfurt – Die Vermögensverwalterin AllianceBernstein (AB) ernennt Thiemo Volkholz zum neuen Head of Retail für Deutschland und Österreich. Peter Leffler übernimmt eine neue Rolle als Head of Switzerland, Retail. Beide berichten an Honor Solomon, Head of EMEA Retail Client Group. Volkholz wird die Beziehungen zu den Retailkunden in Deutschland und Österreich vertiefen und […]