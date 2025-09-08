Stadler erhält 150-Millionen-Auftrag von der Zentralbahn

Bussnang – Der Zugbauer Stadler hat von der Zentralbahn (ZB) einen weiteren Auftrag erhalten. Die ZB habe insgesamt acht Triebzüge für die Strecken Luzern-Interlaken und Luzern-Engelberg bestellt, teilte Stadler mit. Die Gesamtinvestition belaufe sich auf rund 150 Millionen Franken.

Bei den bestellten Zügen handelt es sich laut den Angaben um die Fahrzeugtypen ADLER und FINK, die im Stadler-Werk in Bussnang gebaut werden. Die ZB setze bereits seit Jahren auf diese Züge. Nebst der Kapazitätserweiterung lege die Zentralbahn den Fokus mit der Bestellung je eines Premiumabteils in drei ADLER-Zügen auch auf eine Steigerung des Reiseerlebnisses, hiess es. (awp/mc/ps)