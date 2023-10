Stadler erhält Bestellung von ÖBB für 16 neue Akkutriebzüge

Bussnang – Der Zughersteller Stadler Rail hat einen weiteren Auftrag aus Österreich erhalten. Die österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben 16 neue Akkutriebzüge bestellt. Der Auftrag kann aber noch ein deutlich höheres Volumen erreichen.

Die ÖBB wird die neuen Akkutriebzüge des Typs «Cityjet» für die Kamptalbahn in Niederösterreich einsetzen, wie Stadler am Montag mitteilte. Der Betrieb dieser Züge ist sowohl auf elektrifizierten wie auch auf nicht elektrifizierten Strecken möglich. Die Züge sollen voraussichtlich ab 2028 in Verkehr gesetzt werden.

Diese Bestellung hat einen Wert von 194 Millionen Euro. Die von den ÖBB unterzeichnete Rahmenvereinbarung mit Stadler lässt indes eine Bestellung von bis zu 120 Akkutriebzügen zu. Das Gesamtvolumen des Auftrags könnte so bis auf 1,3 Milliarden Euro steigen. (awp/mc/ps)