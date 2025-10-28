Stadler erhält Folgeauftrag aus Salt Lake City

Bussnang – Der Zugbauer Stadler hat einen weiteren Auftrag der Utah Transit Authority (UTA) erhalten. Das Verkehrsunternehmen aus Salt Lake City hat 20 weitere Stadtbahnfahrzeuge vom Typ Stadler Citylink bestellt.

Damit werde eine Option aus der Grundbestellung vom Herbst 2024 eingelöst, teilte Stadler am Dienstag mit. Die Züge sind den Angaben zufolge speziell auf den UTA TRAX Stadtbahn-Betrieb in und um Salt Lake City zugeschnitten.

Gebaut werden die Fahrzeuge im Stadler-Werk in Salt Lake City selbst. Damit fahren laut dem Zugbauer bald 40 Bahnen im US-Bundesstaat Utah. Der ursprüngliche Auftrag im Wert von 129 Millionen Dollar umfasste ebenfalls bereits 20 Citylink-Fahrzeuge mit einer Optionen auf bis zu 60 weitere Bahnen.

Stadler beschäftigt laut eigenen Angaben 600 Mitarbeitende in den USA und gründete bereits 2016 eine US-Niederlassung in Salt Lake City. (awp/mc/ps)