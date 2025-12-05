Stadler gewinnt Auftrag für 27 Trams in Deutschland

Bussnang – Stadler Rail hat den Zuschlag für die Lieferung von 27 Citylink-Trams nach Deutschland erhalten. Der Auftrag umfasst auch die Wartung und Ersatzteilversorgung der Fahrzeuge über 30 Jahre, wie der Ostschweizer Konzern am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Finanzielle Details wurden keine genannt.

Die Bestellung kommt von der Fahrzeugmanagement-Region Frankfurt RheinMain (Fahma), einer Tochter des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). Die Auslieferung der ersten drei Fahrzeuge zu Test- und Zulassungszwecken sei für Herbst 2028 vorgesehen, schrieb Stadler weiter. Die komplette Flotte solle bis Herbst 2030 bereitstehen.

Die vollständige Betriebsaufnahme ist zum Fahrplanwechsel im Dezember 2030 geplant. Verkehren sollen die Strassenbahnen auf der Regionaltangente West (RTW). (awp/mc/pg)