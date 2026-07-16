Stadler liefert 21 Stadtbahnen an Verkehrsbetrieb in Austin

Bussnang TG – Der Thurgauer Zugbauer hat einen Auftrag für die Lieferung von 21 Stadtbahnen für Austin Transit Partnership (ATP) im US-Bundesstaat Texas erhalten. Zudem gibt es eine Option auf 19 weitere Züge, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Die Züge für die erste Stadtbahn in Austin basieren auf den Citylink-Modellen von Stadler und werden im US-Werk in Salt Lake City gefertigt. Das Projekt umfasst zudem eine Option auf einen Vertrag über technischen Support und Ersatzteilversorgung. Zu finanziellen Details machte Stadler in der Mitteilung keine Angaben. (awp/mc/ps)