Stadler liefert acht Trams nach Aarhus – Option auf weitere zwölf Fahrzeuge

Bussnang – Stadler Rail hat einen Auftrag in Dänemark an Land gezogen. Der Ostschweizer Zugbauer liefert acht Trams nach Aarhus. Zudem besteht eine Option für weitere zwölf Strassenbahnen und das Ersatzteilmanagement.

Der Vertrag mit dem Betreiber Aarhus Letbane sei am Vortag unterzeichnet worden, teilte Stadler am Mittwoch in einem Communiqué mit. Finanzielle Angaben machte das Unternehmen nicht. Die Fahrzeuge werden im Werk in Valencia hergestellt.

Die Bahnen seien mit Traktionsbatterien ausgestattet, was einen kontinuierlichen Hybridbetrieb ermögliche, hiess es. Zudem fahren die Trams dank der Batterie auch bei vereisten Oberleitungen.

Die Fahrzeuge können sowohl auf städtischen Strassenbahnlinien als auch auf regionalen Eisenbahnstrecken eingesetzt werden. Damit müssen die Passagiere weniger umsteigen, wie es weiter hiess. (awp/mc/pg)