Stadler liefert vier weitere Zahnradbahnen an die Rigi Bahnen

Goldau – Stadler Rail hat einen Vertrag mit den Rigi Bahnen über die Lieferung von vier zusätzlichen Zahnradbahnzügen unterzeichnet. Die Fahrzeuge werden am Hauptsitz von Stadler in Bussnang gefertigt und sind für den Einsatz auf der Strecke zwischen Goldau und Rigi Kulm vorgesehen, wie der Zugbauer am Mittwoch mitteilte.

Bereits seit 2022 haben die Rigi Bahnen sechs Zahnradtriebzüge von Stadler auf der Strecke Vitznau nach Rigi Kulm in Betrieb. Die zusätzlichen Züge sollen ab 2030 in Betrieb gehen.

Die Rigi Bahnen investieren dafür rund 22 Millionen Franken, heisst es in einer separaten Mitteilung des Bahnbetreibers. In Absprache mit der Stiftung Rigi Historic soll bis 2030 entschieden werden, welche der historischen Züge in Betrieb bleiben. Bis 2030 seien zudem Anpassungen an der Strecke ab Goldau geplant, um die Zugänglichkeit der Bahnstrecke zu verbessern. (awp/mc/pg)