Stadler liefert zehn Züge für 94 Millionen Franken nach Stockholm

Bussnang – Der Zugbauer Stadler Rail hat einen weiteren Auftrag von Stockholm Transport (SL) erhalten. Zur Ergänzung der bisherigen Flotte hat SL bei Stadler zehn elektrische Triebzüge im Wert von 94 Millionen Franken bestellt.

Die neuen Fahrzeuge sollen die über 30 Jahre alten Fahrzeuge eines anderen Herstellers ersetzen, wie Stadler am Montag mitteilte. Die Züge bieten den Angaben nach Platz für rund 300 Personen und haben 150 Sitzplätze. Die Auslieferung sei schrittweise ab 2027 geplant. Der Vertrag mit SL enthalte zudem eine Option für insgesamt 31 weitere Fahrzeuge.

Das schmalspurige Streckennetz Roslagsbanan, auf dem die Züge eingesetzt werden sollen, sei weltweit einzigartig und erfordere Spezialkonstruktionen. Die 65 Kilometer lange Eisenbahnstrecke habe eine Spurweite von nur 891 Millimetern. Sie verbindet die nordöstlichen Vororte von Stockholm mit der Hauptstadt. (awp/mc/pg)