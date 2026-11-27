Bussnang – Stadler Rail bekräftigt die Jahresziele und legt eine Management-Transaktion offen. Die Aktie reagiert positiv.

Der Umsatz soll 2026 deutlich über 5 Milliarden Franken liegen, wie Stadler Rail am Freitagvormittag während der Handelszeit mitteilte. Die EBIT-Marge wird weiterhin bei über 5 Prozent erwartet.

«Stadler ist sehr gut auf Kurs. Alle Kennzahlen stimmen uns zuversichtlich. Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung auch über das Geschäftsjahr 2026 hinaus positiv verlaufen wird», wird Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler zitiert.

Zudem hat Verwaltungsratsvizepräsident Hans-Peter Schwald laut der Mitteilung 350’000 Stadler-Aktien an Spuhler verkauft. Die Transaktion sei im Rahmen eines privaten, strategischen Investments erfolgt und entspreche 0,35 Prozent des Aktienkapitals von 100 Millionen Namenaktien.

Schwald hält nach dem Verkauf weiterhin 500’000 Aktien. Spuhler bleibt mit rund 43 Prozent des Aktienkapitals grösster Aktionär von Stadler.

Aktie legt deutlich zu

Ein Sprecher erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP, Stadler habe mit der Mitteilung über den Aktienverkauf informieren und zugleich die Jahresziele sowie die mittelfristigen Finanzziele bestätigen wollen. Dabei handle es sich um bereits bekannte Informationen.

Die Anleger reagierten positiv auf die Bestätigung der Ziele. Gegen 11.00 Uhr gewinnen die Stadler-Aktien 4,4 Prozent auf 30,16 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) steht derweil lediglich 0,4 Prozent höher.

Händler sehen darin auch eine Reaktion auf die jüngste Kursschwäche und die kritische Einschätzung der Bank of America. Diese hatte am Mittwoch die Wiederabdeckung der Aktie mit «Underperform» und einem Kursziel von 26 Franken aufgenommen und vor möglichen Ergebnisenttäuschungen gewarnt.

Zudem beendet die Mitteilung Spekulationen über den Käufer des Aktienpakets. Am Markt war zuvor vermutet worden, Spuhler könnte die Aktien an den künftigen Konzernchef Philipp Brunner übertragen haben.

Seit Jahresbeginn liegen die Stadler-Titel trotz des jüngsten Rücksetzers rund 50 Prozent im Plus. (awp/mc/pg)