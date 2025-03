StarragTornos erleidet 2024 Gewinneinbruch und kürzt die Dividende

Rorschacherberg – Die StarragTornos Gruppe hat In ihrem ersten vollen Geschäftsjahr nach dem Zusammenschluss von Starrag und Tornos Ende 2023 einen Gewinneinbruch erlitten. Der deutliche Nachfragerückgang in den wichtigen Bereichen Luxusgüter und Industrie schlugen durch. Nun wird die Dividende gekürzt.

Der Betriebsgewinn EBIT sackte im Vergleich zu den pro-forma-Zahlen des Vorjahres um zwei Drittel auf 15,4 Millionen Franken ab, wie der Werkzeugmaschinenhersteller am Donnerstagabend in einem Communiqué bekannt gab. Die EBIT-Marge schrumpfte auf 3,1 Prozent von 8,2 Prozent im Vorjahr.

Gegenmassnahmen ergriffen

Unter dem Strich tauchte der Reingewinn um 64 Prozent auf 11,9 Millionen Franken. Hauptgrund dafür sei der Umsatzrückgang um 12,5 Prozent, den StarragTornos bereits Ende Januar angekündigt hatte. Insgesamt fuhr das Unternehmen einen Umsatz von 494,1 Millionen Franken ein. Auf pro-forma-Basis hätten Starrag und Tornos zusammen im 2023 einen Umsatz von 564,7 Millionen Franken erzielt.

Neben dem Umsatzrückgang habe die Abnahme des Anteils von höhermargigen Produkten auf die Profitabilität gedrückt. Um Gegensteuer zu geben, habe man Massnahmen auf der Kosten- und Umsatzseite ergriffen.

Im Anschluss an die Fusion hat das Unternehmen bekanntlich ein Synergieprogramm beispielsweise beim Einkauf gestartet. Dieses befinde sich auf Kurs und die getroffenen Massnahmen liefen nach Plan, hiess es.

Der Auftragseingang fiel um 9,9 Prozent auf 476,3 Millionen Franken. Einbrüche gab es vor allem im Luxusgütergeschäft und bei der Industrie. Aber auch die Medtech & Dentalsparte musste Federn lassen. Dagegen ging es im Energiegeschäft steil aufwärts. Mehr Aufträge kamen im Aerospace- und Transportbereich herein.

Erwartungen verfehlt

Nun bekommen die Aktionäre weniger Dividende. Die Ausschüttung werde auf 1,00 Franken gekürzt nach 2,50 Franken vor einem Jahr, hiess es weiter.

Mit den Zahlen hat StarragTornos die Erwartungen der Finanzgemeinde verfehlt. Analysten hatten gemäss AWP-Konsens mit mehr EBIT, einer höheren Marge, mehr Reingewinn und Dividende gerechnet.

Für das laufende Jahr hielt sich StarragTornos bedeckt: «Die wirtschaftlichen Aussichten für 2025 bleiben herausfordernd», schrieb der Konzern. Es gebe derzeit keine klaren Anzeichen für einen langfristigen Aufschwung.

Das wirtschaftliche Umfeld sei nach wie vor von Unsicherheit geprägt, und es drohten neue Handelshemmnisse. Neue Wachstumschancen ergeben sich aus der gestärkten Marktposition der StarragTornos Gruppe in der Verteidigungsindustrie in den Segmenten Aerospace und Transport.

StarragTornos musste Anfang Februar den Tod von Vizeverwaltungsratspräsident Walter Fust bekannt geben, der mit einem Anteil von gut 52 Prozent die Mehrheit am Unternehmen hielt. Sein Anteil verbleibe in der Familie, schrieb der Konzern weiter. Es sei nicht geplant, an der Generalversammlung vom 17. April ein neues Verwaltungsratsmitglied zu wählen. (awp/mc/pg)