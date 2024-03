START Summit x Hack 2024

St.Gallen – Am 21. und 22. März 2024 wird St.Gallen zum Treffpunkt der internationalen Gründerszene. Während des START Summit kommen über 800 Startups, 900 Investorinnen und Investoren und 2500 junge Talente aus Europa, Silicon Valley und Südostasien in St.Gallen zusammen, um Innovationen voranzutreiben.

«Dare to Evolve» ist das Thema der Konferenz, die HSG-Studierende organisieren. Unter den spannenden Persönlichkeiten, die sie nach St.Gallen gelockt haben, ist auch Max Hodak, Mitgründer des von Elon Musk geleiteten Unternehmens Neuralink, welches kürzlich sein erstes Gehirnimplantat einsetzen konnte.

Der START Summit hat sich seit bald 30 Jahren als Treffpunkt der Gründerszene etabliert. Während der beiden Konferenztage kommen junge und erfahrene Gründer:innen aus Europa, Silicon Valley und Südostasien in St.Gallen zusammen. Europas führende, von Studierenden organisierte Konferenz für Entrepreneurship und Technologie bietet jedes Jahr mehr: Eines der neuen Formate ist die STARTUP SCHOOL, ein Intensivkurs, der jungen Talenten Wissen und Werkzeuge für eine solide Unternehmensgründung vermittelt. Daneben bereichern Vorträge, Workshops und Podiumsdiskussionen das Programm.

Sinnvolle technologische Innovationen fördern

Das Konferenzthema «Dare to Evolve» stellt die Frage in den Mittelpunkt, was das unternehmerische Ökosystem tun muss, um sinnvolle technologische Entwicklungen hervorzubringen. 170 Referent:innen teilen ihre Erfahrungen und Startup-Geschichten mit den Entrepreneurs der nächsten Generation und geben Einblick in Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Die Referentinnen und Referenten sprechen über Innovationen und Trends in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Greentech, BioNTech und Gesundheit. Die fünf Bühnen in der neu eröffneten St.Galler Kantonalbank Halle der Olma Messen sind mit zahlreichen Persönlichkeiten besetzt, darunter zum Beispiel:

Max Hodak (Science), Mitgründer des von Elon Musk geleiteten Unternehmens Neuralink

Bryan Johnson (OS Fund, Project Blueprint), Investor und engagiert sich für Langlebigkeit

Sepp Hochreiter (Institut für Machine Learning, Universität Linz): Bekannt als einer der Väter der KI und Entwickler von Algorithmen, die in Produkten wie Siri und Alexa verwendet werden. Er stellt sein xLSTM-Modell vor, das OpenAI Konkurrenz machen soll.

Péter Frankhauser (ANYbotics): Sein Schweizer Startup ist im Bereich der autonomen mobilen Robotik aktiv. Frankhauser berichtet über die jüngsten Entwicklungen.

Die Organisatoren des START Summit freuen sich auch über die Teilnahme von bemerkenswerten Startups wie Wefox, On und DeepL. Ihr Ziel ist es, das Netzwerk jedes Jahr zu erweitern. Der Fokus Unternehmertum in der Frühphase lockt viele junge Talente an. Aber auch Grössen wie das generative KI-Startup Aleph-Alpha (2023), das derzeit als Deutschlands wertvollstes KI-Startup gilt. (mc/pg)

